Силовые структуры
Россиянин попытался поджечь здание администрации из-за конфликта с женой
В Челябинской области полиция задержала мужчину за поджог здания администрации
В Челябинской области полиция задержала 38-летнего местного жителя, который пытался поджечь здание администрации поселка Северный. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по региону.
Сейчас следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Силовики выяснили, что мужчина решил поджечь здание из-за конфликта с женой. Он облил его легковоспламеняющейся жидкостью, попытался поджечь зажигалкой, но ничего не получилось, поэтому несостоявшийся поджигатель ушел.
Ранее в Дудинке (Красноярский край) полиция задержала 63-летнего местного жителя, который тоже поджег здание администрации.