Россиянин попытался поджечь здание администрации из-за конфликта с женой

В Челябинской области полиция задержала мужчину за поджог здания администрации

В Челябинской области полиция задержала 38-летнего местного жителя, который пытался поджечь здание администрации поселка Северный. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по региону.

Сейчас следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Силовики выяснили, что мужчина решил поджечь здание из-за конфликта с женой. Он облил его легковоспламеняющейся жидкостью, попытался поджечь зажигалкой, но ничего не получилось, поэтому несостоявшийся поджигатель ушел.

Ранее в Дудинке (Красноярский край) полиция задержала 63-летнего местного жителя, который тоже поджег здание администрации.