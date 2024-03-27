Россиянин угнал несколько машин ради поездки к матери

В Кемеровской области полиция задержала серийного автоугонщика

В Кемеровской области полиция задержала серийного автоугонщика. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УМВД России по региону.

Злоумышленником оказался 29-летний житель города Ленинск-Кузнецкий. В отношении него следователи возбудили семь уголовных дел по статье 166 («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения») УК РФ. Мужчину отправили под стражу.

По версии следствия, ночью обвиняемый решил поехать на такси к матери в поселок Свердловский, однако машину для него не назначили. Поэтому он разбил стекло автомобиля ВАЗ-2114 при помощи отвертки, проник внутрь и поехал в сторону поселка. По дороге легковушка заглохла, тогда подозреваемый угнал еще один автомобиль, который впоследствии бросил недалеко от родительского дома.

После задержания силовики установили причастность мужчины еще к пяти аналогичным преступлениям, которые он совершил с сентября по ноябрь 2023 года. Все автомобили возвращены законным владельцам.

Ранее в Чите суд арестовал местного жителя, который похитил машину такси вместе с водителем.