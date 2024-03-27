Россиянин вонзил нож в живот фельдшера скорой

В Курганской области мужчина напал с ножом на фельдшера скорой помощи

В Курганской области 35-летний местный житель напал с ножом на фельдшера скорой помощи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, вечером 25 марта в селе Половинное пьяный фигурант в больнице ранил ножом женщину-фельдшера. Он вонзил нож в живот медицинского работника, а потом стал угрожать другому сотруднику. Нападавшего задержали.

Возбуждено дело по статье о покушении. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования.

Ранее стало известно, что в Москве следователи возбудили уголовное дело в отношении 25-летнего гражданина Киргизии, который расправился с 23-летней женой и совершил покушение на ее мать и подругу.