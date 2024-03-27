В Москве мужчина расправился с женой и совершил покушение на ее мать и подругу
В Москве следователи возбудили уголовное дело в отношении 25-летнего гражданина Киргизии, который расправился с 23-летней женой и совершил покушение на ее мать и подругу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.
Мужчина проходит обвиняемым по статьям 105 и 30, 105 УК РФ. Его проверят на соблюдение действующего миграционного законодательства.
По версии следствия, 27 марта обвиняемый, находясь в квартире на улице Большая Черкизовская, несколько раз ударил ножом жену. В результате девушка получила несовместимые с жизнью травмы. Далее мужчина напал на ее мать и подругу, а потом нанес телесные повреждения себе.
Сейчас иностранец находится в больнице. После разрешения врачей его доставят в подразделение столичного СК для допроса.
Ранее в Челябинске участник специальной военной операции (СВО) расправился с бывшей женой.