В Москве мужчина расправился с женой и совершил покушение на ее мать и подругу

В Москве иностранец убил жену и совершил покушение на ее мать и подругу

В Москве следователи возбудили уголовное дело в отношении 25-летнего гражданина Киргизии, который расправился с 23-летней женой и совершил покушение на ее мать и подругу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

Мужчина проходит обвиняемым по статьям 105 и 30, 105 УК РФ. Его проверят на соблюдение действующего миграционного законодательства.

По версии следствия, 27 марта обвиняемый, находясь в квартире на улице Большая Черкизовская, несколько раз ударил ножом жену. В результате девушка получила несовместимые с жизнью травмы. Далее мужчина напал на ее мать и подругу, а потом нанес телесные повреждения себе.

Сейчас иностранец находится в больнице. После разрешения врачей его доставят в подразделение столичного СК для допроса.

Ранее в Челябинске участник специальной военной операции (СВО) расправился с бывшей женой.