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15:50, 27 марта 2024Россия

Россиянина вынудили извиняться на камеру после запуска фейерверка

Запустившего фейерверк в день траура севастопольца вынудили извиняться на камеру

Кадр: Telegram-канал «Mash на волне»

Жителя Севастополя вынудили извиняться на камеру после запуска фейерверка в день национального траура по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Издание выложило видеозапись, на кадрах которой мужчина на фоне российского флага приносит извинения всем, кого мог обидеть, рассказывает, что не знал о дне национального траура и обещает, что не повторит подобного поступка. Также, как сообщил «Mash на волне», россиянину назначат административный штраф по статье о нарушение правил во время чрезвычайной ситуации.

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Ранее сообщалось, что школьницу из Нижнего Новгорода лишили стипендии после публикации видео, в котором она поблагодарила террористов из подмосковного «Крокус Сити Холла».

22 марта группа вооруженных мужчин напала на посетителей «Крокус Сити Холла», позже в здании прогремели взрывы и начался пожар. Через некоторое время часть кровли над концертным залом обрушилась. Позже подозреваемых задержали на территории Брянской области.

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      Марк Леонов
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