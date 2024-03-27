Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:54, 27 марта 2024Россия

Поблагодарившую стрелков из «Крокуса» российскую школьницу лишили стипендии

Нижегородскую школьницу лишили стипендии за благодарность стрелкам из «Крокуса»

Фото: Fausto Sandoval / Unsplash

Школьницу из Нижнего Новгорода лишили стипендии после публикации видео, в котором она поблагодарила стрелков из подмосковного «Крокус Сити Холла». Об этом стало известно агентству «Регнум».

В своем обращении юная россиянка отметила, что благодаря теракту отменилась ее поездка в Москву, так что она могла и дальше употреблять алкоголь. «Уже неделю подряд бухаю. Поскольку какой-то теракт произошел, значит, я не еду в Москву. Значит, билеты мама отменила», — заявила она.

Жители Нижнего Новгорода не оставили без внимания слова девушки. О скандальном ролике сообщили в администрацию города. Выяснилось, что несовершеннолетняя в прошлом удостаивалась благодарности со стороны мэрии за ее достижения в области культуры. Школьница пыталась пройти отбор на музыкальное телешоу «Голос».

Спустя несколько дней подросток опубликовала новый ролик — уже с извинениями. Несмотря на раскаяние, ее лишили грантов и именной стипендии.

До этого сообщалось, что в Башкирии задержали местного блогера за высказывания о теракте в «Крокусе».

Еще раньше в Санкт-Петербурге следователи предъявили обвинение в оправдании терроризма художнику Николаю Конашенку из-за скандальных постов о теракте в Подмосковье.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      В сети утверждают, что в зале «Крокуса» во время теракта был «сотрудник ФСБ». Кто он и что рассказал о трагедии?

      Россияне потеряли интерес к недвижимости за рубежом

      Российская пенсионерка лишилась 11 миллионов рублей из-за мошенников

      Стало известно о падении дрона с примотанной к нему коробкой в Подмосковье

      Канал поставки оружия в российский регион пресекли сотрудники полиции

      Ирина Шейк снялась в бриллиантах для рекламы и порадовала фанатов

      На Западе заявили о потере Украиной территорий из-за сомнений в помощи ВСУ

      Россиянин решил продать необычную коллекцию за 850 тысяч рублей

      В ходе масштабного рейда задержаны 40 мигрантов на складе в российском городе

      Клиент шиномонтажной станции выстрелил в автослесаря в российском городе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше