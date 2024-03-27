Поблагодарившую стрелков из «Крокуса» российскую школьницу лишили стипендии

Нижегородскую школьницу лишили стипендии за благодарность стрелкам из «Крокуса»

Школьницу из Нижнего Новгорода лишили стипендии после публикации видео, в котором она поблагодарила стрелков из подмосковного «Крокус Сити Холла». Об этом стало известно агентству «Регнум».

В своем обращении юная россиянка отметила, что благодаря теракту отменилась ее поездка в Москву, так что она могла и дальше употреблять алкоголь. «Уже неделю подряд бухаю. Поскольку какой-то теракт произошел, значит, я не еду в Москву. Значит, билеты мама отменила», — заявила она.

Жители Нижнего Новгорода не оставили без внимания слова девушки. О скандальном ролике сообщили в администрацию города. Выяснилось, что несовершеннолетняя в прошлом удостаивалась благодарности со стороны мэрии за ее достижения в области культуры. Школьница пыталась пройти отбор на музыкальное телешоу «Голос».

Спустя несколько дней подросток опубликовала новый ролик — уже с извинениями. Несмотря на раскаяние, ее лишили грантов и именной стипендии.

До этого сообщалось, что в Башкирии задержали местного блогера за высказывания о теракте в «Крокусе».

Еще раньше в Санкт-Петербурге следователи предъявили обвинение в оправдании терроризма художнику Николаю Конашенку из-за скандальных постов о теракте в Подмосковье.