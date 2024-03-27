Российского блогера задержали из-за высказываний о теракте в «Крокусе» на стриме

В Башкирии задержали местного блогера за высказывания о теракте в «Крокусе»

В Башкирии задержали местного блогера Рустама Абасалямова за высказывания о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По его данным, блогер во время стрима сказал, что траур из-за трагедии в «Крокусе» есть только в Москве, а в Башкирии скорби нет.

Абасалямов уже извинился и объяснил, что такими заявлениями привлекал к себе внимание. Однако теперь ему грозит дело по статье об оправдании терроризма.

Ранее в Петербурге следователи предъявили обвинение в оправдании терроризма художнику Николаю Конашенку из-за скандальных постов о теракте в «Крокус Сити Холле».

