Россиянка признала вину и извинилась за слова о жертвах теракта в «Крокусе»

Полиция провела обыск у жительницы Липецка, поддержавшей теракт во время стрима

В Липецке полиция провела обыск у местной жительницы после ее слов на стриме о жертвах теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает ТАСС.

Сотрудники изъяли предметы, имеющие доказательственное значение.

Женщина признала вину и извинилась, уточняет Telegram-канал «RT на русском». Она объяснила, что во всем виноват алкоголь, а трезвой она не позволила бы себе подобных высказываний.

Ранее стало известно, что полиция проверяет жительницу Липецка. Причиной проверки послужил опубликованный в сети ролик, на котором женщина посетовала, что теракт унес мало жизней. Кроме того, на видеозаписи россиянка также «призывала к совершению насильственных действий и оправдывала их».