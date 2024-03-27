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15:06, 27 марта 2024Силовые структуры

Россиянка признала вину и извинилась за слова о жертвах теракта в «Крокусе»

Полиция провела обыск у жительницы Липецка, поддержавшей теракт во время стрима

Фото: Alexey Belkin / Globallookpress.com

В Липецке полиция провела обыск у местной жительницы после ее слов на стриме о жертвах теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает ТАСС.

Сотрудники изъяли предметы, имеющие доказательственное значение.

Женщина признала вину и извинилась, уточняет Telegram-канал «RT на русском». Она объяснила, что во всем виноват алкоголь, а трезвой она не позволила бы себе подобных высказываний.

Ранее стало известно, что полиция проверяет жительницу Липецка. Причиной проверки послужил опубликованный в сети ролик, на котором женщина посетовала, что теракт унес мало жизней. Кроме того, на видеозаписи россиянка также «призывала к совершению насильственных действий и оправдывала их».

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      Екатерина Кашурникова
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