Силовые структуры
Россиянку проверят из-за слов о жертвах теракта в «Крокусе»
Полиция проверит жительницу Липецка из-за ее слов о жертвах теракта в «Крокусе»СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»
Полиция Липецка проверит местную жительницу после ее слов о жертвах теракта в подмосковном «Крокус сити холле». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального отделения МВД.
Отмечается, что причиной проверки послужил опубликованный в сети ролик, на котором женщина посетовала, что теракт унес мало жизней. Кроме того, на видеозаписи россиянка также «призывала к совершению насильственных действий и оправдывала их», указали в ведомстве.