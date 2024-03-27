Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:43, 27 марта 2024Ценности

Россиянкам назвали пять модных стрижек на весну

Стилист Максим Рокицкий: челка-шторка и каскад будут модными весной

Фото: Adam Winger / Unsplash

Топ-стилист, партнер бренда L'Oréal Professionnel Paris и арт-директор салона BLK Максим Рокицкий назвал россиянкам пять модных стрижек на весну 2024 года. Его комментарий публикует «Леди Mail.ru».

По словам эксперта, в текущем сезоне будут актуальны челки-шторки, которые сочетаются с волосами любой длины и текстуры. В то же время популярными станут каре до подбородка и каскад, придающий прическе объем.

Материалы по теме:
Красота Ким Кардашьян и Кейт Мосс — заслуга мастеров из России. Как всего за 10 лет они стали лучшими в мире?
Красота Ким Кардашьян и Кейт Мосс — заслуга мастеров из России.Как всего за 10 лет они стали лучшими в мире?
22 июля 2022
«К ужасу многих, они вернулись» Почему звезды и их фанаты сходят с ума по нелепым стрижкам 1980-х?
«К ужасу многих, они вернулись»Почему звезды и их фанаты сходят с ума по нелепым стрижкам 1980-х?
30 августа 2022

Кроме того, специалист внес в список стрижки пикси и шэгги. «Добавит объема тонким волосам, а густые облегчит и сделает воздушнее», — высказался он о последней, добавив, что она будет удачно смотреться на прядях любой текстуры в варианте ниже плеч и до лопаток.

Ранее парикмахер и колорист Алена Волкова назвала россиянкам трендовые окрашивания на 2024 год. Эксперт отметила, что в настоящее время в моде оказались более естественные оттенки прядей.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гостева
      Обсудить
      Последние новости

      Захарова заявила, что Запад поменял реакцию на теракт в «Крокус Сити Холле». Что изменилось?

      Число жертв теракта в «Крокус Сити Холле» выросло

      Дачникам дали советы по обработке сада весной

      Бывшего депутата Штейн заочно осудили за фейки о Российской армии

      Следствие просит арестовать замруководителя ФТС России Елену Ягодкину

      Путин поручил наладить производство игровых консолей в России

      Назаров отреагировал на признание Пугачевой иноагентом

      Егор Крид собрал на стриме семь миллионов рублей на благотворительность

      Украина сообщила о помощи от Банка развития Совета Европы

      Россия нанесла удары по местам сборки и хранения беспилотников ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше