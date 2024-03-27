Россиянкам назвали пять модных стрижек на весну

Стилист Максим Рокицкий: челка-шторка и каскад будут модными весной

Топ-стилист, партнер бренда L'Oréal Professionnel Paris и арт-директор салона BLK Максим Рокицкий назвал россиянкам пять модных стрижек на весну 2024 года. Его комментарий публикует «Леди Mail.ru».

По словам эксперта, в текущем сезоне будут актуальны челки-шторки, которые сочетаются с волосами любой длины и текстуры. В то же время популярными станут каре до подбородка и каскад, придающий прическе объем.

Кроме того, специалист внес в список стрижки пикси и шэгги. «Добавит объема тонким волосам, а густые облегчит и сделает воздушнее», — высказался он о последней, добавив, что она будет удачно смотреться на прядях любой текстуры в варианте ниже плеч и до лопаток.

Ранее парикмахер и колорист Алена Волкова назвала россиянкам трендовые окрашивания на 2024 год. Эксперт отметила, что в настоящее время в моде оказались более естественные оттенки прядей.