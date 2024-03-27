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13:37, 27 марта 2024Россия

Россиянку затравили в московском метро под крики «Слава Тесаку»

Девушку из Якутии затравили в метро Москвы под крики с проявлениями расизма

Фото: Sergey Elagin / Globallookpress.com

Девушку из Якутии затравили в московском метро под крики «Слава Тесаку» с проявлениями расизма. Об этом сообщила группа «Азиаты России» в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как молодые люди преследуют россиянку на платформе одной из станции. Один из них произносит в лицо пассажирке «москва для москвичей» и советует ей «уезжать домой». Он не унимался даже когда жительница Якутии зашла в вагон и продемонстрировал ей неприличный жест рукой.

По словам девушки, никто из людей на платформе и в поезде вступиться за нее не пытался. Сестра пострадавшей в беседе с одним из Telegram-каналов отметила, что после того, как видео попало в сеть, с ними связались сотрудники полиции. Агрессоров удалось задержать. Правоохранительные органы ситуацию пока не комментировали.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге неизвестные устроили драку со стрельбой около станции метро «Сенная». После случившегося участники конфликта скрылись на автомобилях, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

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      Анна Щербакова
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