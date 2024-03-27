Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:42, 27 марта 2024Наука и техника

Российские вертолеты обследовали районы посадки «Союза МС-24»

Экипажи Ми-8 ВКС России обследовали районы посадки «Союза МС-24» в Казахстане

Фото: Bill Ingalls / NASA / Globallookpress.com

Специалисты поисково-спасательной группы на вертолетах Ми-8 авиационного объединения Воздушно-космических сил (ВКС) России обследовали основной и запасной районы посадки спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля «Союз МС-24» в Казахстане. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, передает ТАСС.

Отмечается, что военные ознакомились с рельефом местности, установили наличие ям, оврагов и растительности, а также определили плотность грунта.

«Собранные сведения будут использованы при планировании и выборе посадочных площадок для авиационной группы и построении маршрутов прибытия наземной техники в точку посадки спускаемого аппарата, а также для прогнозирования условий проведения операции по эвакуации экипажа космического корабля "Союз МС-24"», — говорится в сообщении.

Материалы по теме:
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи. Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи.Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
27 декабря 2023
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса. Кто победит в новой космической гонке?
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса.Кто победит в новой космической гонке?
1 февраля 2024

В поисково-спасательном обеспечении встречи экипажа «Союза» задействуют около 200 военнослужащих, вертолеты Ми-8, самолеты Ан-12 и Ан-26, а также наземную технику, включая поисково-эвакуационные машины ПЭМ-1 и ПЭМ-2. Космонавт госкорпорации «Роскосмос» Олег Новицкий, белорусская участница космического полета Марина Василевская и астронавт НАСА Лорел О’Хара вернутся на Землю 2 апреля.

25 марта стало известно, что пилотируемый корабль «Союз МС-25» пристыковался к модулю «Причал» российского сегмента Международной космической станции в 18:00 по московскому времени.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Украина нанесла удар беспилотником по центру Белгорода. Что известно о случившемся?

      Назван кандидат на пост главного тренера хоккейного ЦСКА

      Стала известна возможная цель визита фаворита на пост генсека НАТО в Литву

      Адвокат раскрыл последствия признания Пугачевой иноагентом

      Стали известны подробности о водителе врезавшегося в Airbus водовоза

      В Кремле заявили об опасности нейросетей

      Пожилым людям посоветовали добавить в рацион халву

      Почти два миллиона рублей выманили мошенники у московской школьницы

      Швейцарские банки начали закрывать счета клиентам с российским гражданством

      Российские вертолеты обследовали районы посадки «Союза МС-24»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше