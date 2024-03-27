Российские вертолеты обследовали районы посадки «Союза МС-24»

Экипажи Ми-8 ВКС России обследовали районы посадки «Союза МС-24» в Казахстане

Специалисты поисково-спасательной группы на вертолетах Ми-8 авиационного объединения Воздушно-космических сил (ВКС) России обследовали основной и запасной районы посадки спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля «Союз МС-24» в Казахстане. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, передает ТАСС.

Отмечается, что военные ознакомились с рельефом местности, установили наличие ям, оврагов и растительности, а также определили плотность грунта.

«Собранные сведения будут использованы при планировании и выборе посадочных площадок для авиационной группы и построении маршрутов прибытия наземной техники в точку посадки спускаемого аппарата, а также для прогнозирования условий проведения операции по эвакуации экипажа космического корабля "Союз МС-24"», — говорится в сообщении.

В поисково-спасательном обеспечении встречи экипажа «Союза» задействуют около 200 военнослужащих, вертолеты Ми-8, самолеты Ан-12 и Ан-26, а также наземную технику, включая поисково-эвакуационные машины ПЭМ-1 и ПЭМ-2. Космонавт госкорпорации «Роскосмос» Олег Новицкий, белорусская участница космического полета Марина Василевская и астронавт НАСА Лорел О’Хара вернутся на Землю 2 апреля.

25 марта стало известно, что пилотируемый корабль «Союз МС-25» пристыковался к модулю «Причал» российского сегмента Международной космической станции в 18:00 по московскому времени.