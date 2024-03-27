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17:01, 27 марта 2024Путешествия

Российский врач спас сотрудницу аэропорта за границей

Российский врач спас сотрудницу аэропорта с приступом эпилепсии в Сан-Паулу

Кадр: Telegram-канал Baza

Врач молодежной сборной России по футболу спас сотрудницу аэропорта Сан-Паулу во время приступа эпилепсии. Подробностями поделилось издание Baza.

По данным источника, российские спортсмены провели три матча в Уругвае, обыграв молодежную сборную этой страны, которая является чемпионом мира. После этого футболисты возвращались из-за границы в Москву с транзитом в бразильском городе Сан-Паулу.

Во время пересадки один из игроков заметил, что женщине за сканером стало плохо — она начала дрожать. Футболист сразу позвал медика Ивана Агапова. Тот определил у сотрудницы авиагавани приступ эпилепсии, перевернул ее на бок, чтобы она не захлебнулась пеной, и следил за ее состоянием до прибытия врачей.

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Врачи прибыли на место через десять минут. Уточняется, что в итоге женщина пришла в себя.

Ранее пассажира самолета авиакомпании Eva Air спасли от попытки покончить с собой во время полета. Попутчики и бортпроводники нашли мужчину в туалете и оказали ему первую помощь.

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      Мария Борисова
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