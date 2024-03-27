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15:42, 27 марта 2024Силовые структуры

Силовики накрыли ячейку экстремистов в российском городе

В Ростове-на-Дону силовики задержали вербовщиков из ячейки «Алля-Аят»

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ и МВД накрыли экстремистскую ячейку «Алля-Аят» (организация запрещена в РФ), члены которой занимались вербовкой. Об этом сообщает ТАСС.

Задержаны главарь и пятеро участников сообщества. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 282.2 УК РФ («Участие в деятельности экстремистской организации»).

По данным правоохранительных органов, ячейку координировали зарубежные кураторы. Подозреваемые занимались вербовкой в свои ряды местных жителей, а также отправляли за границу финансовые потоки.

27 марта сообщалось, что в Крыму возбудили дело против 40-летней жительницы Судака, призывавшей к насилию над военными Вооруженных сил России. Она во «ВКонтакте» оставляла комментарии экстремистского содержания.

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      Любовь Ширижик
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