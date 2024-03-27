Самолет с россиянами на борту подал сигнал бедствия в небе

Aviaincident: самолет Utair подал сигнал бедствия из-за возгорания шасси

Самолет российской авиакомпании Utair подал сигнал бедствия в небе из-за пожара. Подробностями поделился Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла на борту Вoeing 737, следовавшего из Уфы в Сургут ночью 27 марта. После взлета экипаж сообщил о возгорании передней стойки шасси и передал сигнал бедствия. Пилоты решили вернуться в Уфу.

В авиагавани объявили тревогу, однако посадка прошла благополучно. Никто из 188 пассажиров и 6 членов экипажа не пострадал.

«После посадки передняя стойка осмотрена, следов возгорания не обнаружено», — сказано в публикации. Борт временно отстранили от полетов, авиакомпания предоставит пассажирам резервный лайнер.

В тот же день как минимум 13 летевших в Сочи пассажирских самолетов ушли на запасные аэродромы из-за непогоды в городе. В некоторых случаях задержки рейсов достигали 15 часов.