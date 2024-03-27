Свыше 10 летевших в Сочи самолетов резко сменили курс и сели в другом месте

TourDom: 13 летевших в Сочи самолетов ушли на запасные аэродромы из-за непогоды

Свыше 10 летевших в Сочи пассажирских самолетов резко сменили курс и сели в другом месте из-за неблагоприятных погодных явлений. Об этом пишет портал TourDom.

Ночью 27 марта по меньшей мере 13 направлявшихся в популярный курортный город лайнеров ушли в ближайшие авиагавани из-за сильного ветра. Отмечается, что 10 из них совершили вынужденную посадку в Минеральных Водах.

В некоторых случаях задержки достигали 15 часов. По данным источника, по состоянию на 9:00 (мск) все рейсы, уходившие на запасные аэродромы, вернулись в Сочи. Одно воздушное судно, прибывшее из Чебоксар, все еще остается в Минводах.

Ранее пассажир самолета авиакомпании Turkish Airlines устроил безумные танцы на борту и попал на видео.