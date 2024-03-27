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18:43, 27 марта 2024Экономика

Швейцарские банки начали закрывать счета клиентам с российским гражданством

«Ведомости»: имеющим гражданство РФ и Швейцарии клиентам банков закрывают счета

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Банки в Швейцарии начали закрывать счета гражданам страны, у которых также есть российский паспорт, пишут «Ведомости». По данным журналистов, с такой практикой столкнулись клиенты UBS и Credit Suisse.

О том, что банки в этой стране пригрозили закрытием счетов россиянам, платящим налоги на родине, и начали следить за перечислениями клиентов из России, стало известно еще весной 2023 года. В этот раз отмечается, что речь идет о людях, которые не получают доходов и не платят налогов в РФ. Об этом рассказал управляющий партнер швейцарского юридического бюро Leolex Роман Кудинов, по словам которого рассматривается возможность обращения в суд.

Собеседники издания указывают, что швейцарские банки стали закрывать счета даже за переводы в Россию незначительных сумм, а в некоторых случаях требуют подтвердить отказ от российского гражданства. Юристы в свою очередь предполагают, что такие меры связаны с необходимостью выделять дополнительные средства на проверки клиентов.

Ранее сообщалось, что крупные банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) на фоне риска вторичных санкций США начали ограничивать работу с клиентами из России, запретив им принимать и отправлять платежи.

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      Дмитрий Воронин
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