Mirror: как минимум двое подданных Великобритании сражаются на стороне России

Как минимум двое подданных Великобритании участвуют в специальной военной операции (СВО) на стороне России. Об этом пишет Mirror.

СМИ раскрыло имена сражающихся на стороне России британцев Бена Стимсона и Эйдена Минниса. Отмечается, что Стимсон уже участвовал в боях в Дебальцево на стороне Донецкой народной республики (ДНР) в 2015 году. По возвращении в Соединенное королевство он был приговорен к 5 годам тюрьмы.

«Каждый человек делает свой выбор. Многие из нас, иностранных добровольцев, решили перейти на эту сторону, на российскую сторону», — заявил Стимсон. Он подчеркнул, что изначально собирался стать водителем «скорой помощи» в Донбассе, но уже на месте решил стать солдатом.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил о сокращении числа иностранных наемников ВСУ на фронте. По его словам, это связано с той опасностью, которой они подвергаются на линии боевого соприкосновения.