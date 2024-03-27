Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:59, 27 марта 2024Мир

СМИ раскрыли имена участвующих в СВО на стороне России британцев

Mirror: как минимум двое подданных Великобритании сражаются на стороне России

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Как минимум двое подданных Великобритании участвуют в специальной военной операции (СВО) на стороне России. Об этом пишет Mirror.

СМИ раскрыло имена сражающихся на стороне России британцев Бена Стимсона и Эйдена Минниса. Отмечается, что Стимсон уже участвовал в боях в Дебальцево на стороне Донецкой народной республики (ДНР) в 2015 году. По возвращении в Соединенное королевство он был приговорен к 5 годам тюрьмы.

«Каждый человек делает свой выбор. Многие из нас, иностранных добровольцев, решили перейти на эту сторону, на российскую сторону», — заявил Стимсон. Он подчеркнул, что изначально собирался стать водителем «скорой помощи» в Донбассе, но уже на месте решил стать солдатом.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил о сокращении числа иностранных наемников ВСУ на фронте. По его словам, это связано с той опасностью, которой они подвергаются на линии боевого соприкосновения.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      В сети утверждают, что в зале «Крокуса» во время теракта был «сотрудник ФСБ». Кто он и что рассказал о трагедии?

      Раскрыты причины нежелания должников погашать долги за ЖКУ

      Москва застряла в семибалльных пробках

      Россияне потребовали у туроператора 500 тысяч рублей за сломанные зонты на пляже

      Нейросеть «воскресит» Юрия Никулина для роли в новой комедии

      Патриарх Кирилл назвал теракт в «Крокусе» попыткой столкнуть религии

      Российский посол предупредил желающих посетить Олимпийские игры в Париже

      17-летний футболист превзошел достижение Пеле в сборной Бразилии

      В Финляндии продлили остановившую работу портов забастовку

      Россия рекордно нарастила поставки электроэнергии в одну страну

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше