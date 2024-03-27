Собянин раскрыл число выписанных из больниц Москвы пострадавших в «Крокусе»

Мэр Собянин: 34 пострадавших в «Крокусе» человека выписали из больниц в Москве

В Москве из больниц после теракта в «Крокус Сити Холле» были выписаны 34 человека. Число раскрыл столичный мэр Сергей Собянин в Telegram.

По его данным, еще 60 граждан остаются на лечении в московских клиниках. Собянин подчеркнул, что больше 7,7 тысячи человек сдали для пострадавших донорскую кровь.

«Почти в три раза уменьшилось количество пациентов в крайне тяжелом состоянии. Ни один из поступивших в тяжелом состоянии не был потерян», — разъяснил мэр.

Он рассказал, что 110 cоциальных работников, больше 150 психологов находятся в постоянном контакте с семьями жертв трагедии в «Крокусе».

До этого стало известно, что в России на фоне теракта в «Крокусе» число обращений жителей к психологам возросло.

Так, в центр поддержки «Хронос», как уточнили в компании, обращаются люди, которые жалуются на нарушение режимов сна и питания. Они также просят помочь специалистов побороть страх посещения места скопления людей или попадания в аналогичные ситуации.

Вечером 22 марта группа вооруженных террористов атаковала «Крокус Сити Холл» в Красногорске, открыв прицельный огонь по посетителям. Помимо этого, нападавшие подожгли здание концертного зала, в результате чего оно частично обрушилось.