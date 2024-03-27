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17:48, 27 марта 2024Мир

США начали переговоры с Турцией о закупке взрывчатки для Украины

Bloomberg: США и Турция ведут переговоры о закупке взрывчатки для снарядов Киеву

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Globallookpress.com

США и Турция начали вести переговоры о закупке взрывчатки для производства снарядов Украине. Об этом пишет Bloomberg.

Как сообщается, министерство обороны США ведет переговоры с турецкими производителями тротила и нитрогуанидина. По данным издания, закупленные в Турции компоненты потенциально помогут утроить производство снарядов калибра 155 миллиметров образца НАТО. Журналисты отмечают, что американские военные приняли решение на фоне задержек военной помощи Киеву странами Евросоюза.

«Ожидается, что к 2025 году линии турецкой оборонной компании Repkon будут выпускать около 30 процентов всех производимых США 155-миллиметровых артиллерийских снарядов», — заявил источник Bloomberg. Также Пентагон закупил 116 тысяч снарядов у турецкой компании Arca Defense для поставки в 2024 году. Обсуждение военного сотрудничества планируется и в ходе визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США в мае.

Ранее эксперты Центра стратегических и международных исследований (CSIS) США предложили заимствовать снаряды у Южной Кореи для помощи Украине. Аналитики посоветовали приобрести у Южной Кореи 105-миллиметровые боеприпасы, поставив взамен 155-миллиметровые снаряды.

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      Юрий Леонов
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