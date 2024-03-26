В США предложили заимствовать снаряды у Южной Кореи для помощи Украине

Ренхап: США могут заимствовать боеприпасы у Южной Кореи для помощи Украине

Эксперты Центра стратегических и международных исследований (CSIS) США предложили заимствовать у Южной Кореи 105-миллиметровые боеприпасы для помощи Украине, поставив взамен 155-миллиметровые снаряды, в которых нуждается Сеул. Об этом сообщает агентство «Ренхап».

«Предложение США использовать большую часть запасов 105-миллиметровых боеприпасов Южной Кореи с последующей заменой их на находящиеся в производстве 155-миллиметровые боеприпасы может понравиться Южной Корее», — приводит издание слова экспертов CSIS.

Ранее Южная Корея предоставила США 155-миллиметровые боеприпасы при условии, что Соединенные Штаты будут их «конечным пользователем». Вашингтон поставил полученные снаряды Киеву, что позволило Сеулу обеспечить Украину косвенной военной поддержкой, не становясь прямым поставщиком.

В настоящее время Южная Корея не готова вновь отказываться от 155-миллиметровых боеприпасов на фоне обострения в отношениях с КНДР, в связи с чем США могут предложить республике подобные снаряды в обмен на 105-миллиметровые, в которых у нее нет острой необходимости.

По мнению экспертов, подобное предложение крайне выгодно Вашингтону «в условиях сокращения запасов и инертности Конгресса».

Ранее стало известно, что США не предложили Украине никакой конкретной помощи на встрече в формате «Рамштайн», так как запрос на чрезвычайную военную помощь на сумму 60 миллиардов долларов блокируется Конгрессом США.