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15:33, 20 марта 2024Мир

США не предложили Украине конкретной помощи на встрече в формате «Рамштайн»

Politico: США не предложили Киеву никакой помощи на встрече в формате «Рамштайн»

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

США не предложили Украине никакой конкретной помощи на встрече в формате «Рамштайн». Об этом сообщает европейское издание газеты Politico.

Отмечается, что министр обороны США Ллойд Остин не смог что-либо предложить, поскольку запрос на чрезвычайную военную помощь на сумму 60 миллиардов долларов уже несколько месяцев блокируется Конгрессом США.

«Наши союзники и партнеры продолжают наращивать усилия, США тоже должны это сделать. Сегодня выживание Украины находится под угрозой, а безопасность США находится под угрозой, у них нет ни дня, чтобы терять время, и мы не делаем ни того, ни другого», — отметил глава Пентагона.

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      Семен Александров
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