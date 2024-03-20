США не предложили Украине конкретной помощи на встрече в формате «Рамштайн»

Politico: США не предложили Киеву никакой помощи на встрече в формате «Рамштайн»

США не предложили Украине никакой конкретной помощи на встрече в формате «Рамштайн». Об этом сообщает европейское издание газеты Politico.

Отмечается, что министр обороны США Ллойд Остин не смог что-либо предложить, поскольку запрос на чрезвычайную военную помощь на сумму 60 миллиардов долларов уже несколько месяцев блокируется Конгрессом США.

«Наши союзники и партнеры продолжают наращивать усилия, США тоже должны это сделать. Сегодня выживание Украины находится под угрозой, а безопасность США находится под угрозой, у них нет ни дня, чтобы терять время, и мы не делаем ни того, ни другого», — отметил глава Пентагона.