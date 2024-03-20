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09:05, 20 марта 2024Мир

Шеф Пентагона предупредил о грозящей выживанию Украины опасности

Шеф Пентагона Остин: помощь Украине является вопросом чести и безопасности США
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Вашингтон продолжит оказывать помощь Украине, поскольку это вопрос чести и собственной безопасности США. Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин, сообщает Reuters.

Министр обороны предупредил, что выживание Киева находится в опасности, а безопасность Вашингтона — под угрозой. «Я ухожу отсюда сегодня с полной решимостью продолжать оказывать американскую помощь в области безопасности и поставлять боеприпасы. И это вопрос выживания и суверенитета для Украины, и это вопрос чести и безопасности для Америки», — подчеркнул он.

Как отмечает издание, в Вашингтоне считают, что нехватка финансирования уже оказывает влияние на ситуацию на Украине. «Наши союзники не могут по-настоящему объединить силы, чтобы компенсировать отсутствие поддержки со стороны США», — констатировал источник в Пентагоне.

Он также отметил, что американское правительство может найти дополнительные средства для Киева, но и этой суммы будет недостаточно.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена готовится к возможным вариантам на случай отказа Конгресса США одобрить законопроект о военной помощи Украине на 60 миллиардов долларов. Уточняется, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказался назначать голосование по данному законопроекту.

ЖЗЛ
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      Виктория Кондратьева
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