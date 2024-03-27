Стали известны подробности о водителе врезавшегося в Airbus водовоза

«112»: у водителя врезавшегося в Airbus в Домодедово водовоза случился инсульт

У водителя водовоза, врезавшегося в Airbus A-380 в московском аэропорту Домодедово, случился инсульт. Подробности о происшествии стали известны Telegram-каналу «112».

Как пишет источник, мужчину, который находился за рулем спецтехники, внезапно парализовало, это привело к столкновению с воздушным судном.

По данным РЕН ТВ, водителя доставили в одну из столичных больниц. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

27 марта в аэропорту Домодедово водовоз врезался в пассажирский самолет и повредил его фюзеляж. Лайнер должен был вылететь из Москвы в Дубай.

