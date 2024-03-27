Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:48, 27 марта 2024Путешествия

Стали известны подробности о водителе врезавшегося в Airbus водовоза

«112»: у водителя врезавшегося в Airbus в Домодедово водовоза случился инсульт

Фото: Артем Соболев / Коммерсантъ

У водителя водовоза, врезавшегося в Airbus A-380 в московском аэропорту Домодедово, случился инсульт. Подробности о происшествии стали известны Telegram-каналу «112».

Как пишет источник, мужчину, который находился за рулем спецтехники, внезапно парализовало, это привело к столкновению с воздушным судном.

По данным РЕН ТВ, водителя доставили в одну из столичных больниц. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

27 марта в аэропорту Домодедово водовоз врезался в пассажирский самолет и повредил его фюзеляж. Лайнер должен был вылететь из Москвы в Дубай.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Черняк
      Обсудить
      Последние новости

      Россия впервые получила официальный ответ Британии по делу Скрипалей. Что Лондон рассказал об их судьбе?

      В России решили ограничить продажу удобрений за рубеж

      Блинкен встретится с главой МИД Украины

      Светлаков рассказал об обстановке в «Крокусе» во время теракта

      Путин высказался о связи лени и интернета

      На концерте «Пикника» в Петербурге почтили память жертв теракта в Подмосковье

      Запад захотел поставить Украине миллион беспилотников

      Путин оценил перспективы строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург

      Врач предупредила о первых симптомах опасной переносимой клещами болезни

      В российском регионе поездка на машине закончилась для женщины расчленением

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше