В Москве водовоз врезался в самый большой в мире пассажирский самолет

«112»: водовоз врезался в пассажирский самолет в аэропорту Домодедово

Водовоз врезался в самолет и повредил его фюзеляж в аэропорту Домодедово. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

Нештатная ситуация произошла днем 27 марта с лайнером, который должен был следовать из Москвы в Дубай. По данным источника, водитель спецтехники собирался заправить борт водой, однако перепутал педали и врезался в него.

В результате Airbus A-380 — самый большой пассажирский лайнер в мире — оказался поврежден. Рейс перенесли на неопределенный срок.

Уточняется, что виновника аварии доставили в больницу в шоковом состоянии. При этом физических травм он не получил.

В Уфе самолет российской авиакомпании Utair подал сигнал бедствия в небе. Пилоты сообщили о возгорании передней стойки шасси и решили вернуться в аэропорт.