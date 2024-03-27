В Москве водовоз врезался в самый большой в мире пассажирский самолет
«112»: водовоз врезался в пассажирский самолет в аэропорту Домодедово
Водовоз врезался в самолет и повредил его фюзеляж в аэропорту Домодедово. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».
Нештатная ситуация произошла днем 27 марта с лайнером, который должен был следовать из Москвы в Дубай. По данным источника, водитель спецтехники собирался заправить борт водой, однако перепутал педали и врезался в него.
В результате Airbus A-380 — самый большой пассажирский лайнер в мире — оказался поврежден. Рейс перенесли на неопределенный срок.
Уточняется, что виновника аварии доставили в больницу в шоковом состоянии. При этом физических травм он не получил.
В Уфе самолет российской авиакомпании Utair подал сигнал бедствия в небе. Пилоты сообщили о возгорании передней стойки шасси и решили вернуться в аэропорт.