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08:17, 27 марта 2024Мир

Стало известно о недовольстве в Белом доме из-за Обамы

NYT: помощник Байдена рассказал о недовольстве тем, что Обама предпочел Клинтон
СюжетВыборы президента США 2024
Барак Обама и Джо Байден

Барак Обама и Джо Байден. Фото: White House/via Globallookpress.com

Накануне выборов экс-президент США Барак Обама регулярно общается и поддерживает в предвыборной гонке действующего президента Джо Байдена, однако их отношения не всегда были такими тесными. Помощник Байдена рассказал о недовольстве в Белом доме тем, что во время своего президентского срока Обама предпочел Хиллари Клинтон Байдену. Об этом информирует The New York Times (NYT).

Сообщается, что в 2016 году Обама «отодвинул» на второй план Байдена, посчитав, что у Клинтон больше шансов стать президентом.

«Это решение породило недоверие и стойкое негодование среди некоторых помощников Байдена», — пишет издание со ссылкой на советников президента, некоторые из которых сегодня работают в Белом доме. По их мнению, Обама отверг Байдена, который мог изменить ход истории и победить Трампа в 2016 году.

Даже в 2019 году Обама воздерживался от публичной поддержки текущего президента США, пока тот не стал единственным кандидатом от Демократической партии. При этом он дал согласие на использование их совместных фото для предвыборной кампании Байдена и поддерживал его в частном порядке.

Ранее сообщалось, что бывшая первая леди США Мишель Обама ушла от ответа на вопрос о том, будет ли публично поддерживать переизбрание президента страны Джо Байдена в 2024 году

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      Лина Пивоварова
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