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12:52, 15 ноября 2022Мир

Мишель Обама повременила с ответом о поддержке переизбрания Байдена

Мишель Обама не ответила, будет ли поддерживать переизбрание Байдена в 2024 году

Фото: Mike Segar / Reuters

Бывшая первая леди США Мишель Обама не стала отвечать на вопрос о том, будет ли публично поддерживать переизбрание президента страны Джо Байдена в 2024 году. Об этом пишет The New York Post, ссылаясь на интервью Обамы.

«Причина, по которой я не говорю об этом, заключается в том, что я знаю, каково это быть по другую сторону этого, и я думаю, что это личное решение, которое должны принять он и его семья», — сказала Обама. По ее словам, если бы она сама не прошла через это, то «чувствовала бы себя более бесцеремонно, высказывая свое мнение по этому поводу». «Но я знаю, что это личное дело, и я не хочу быть одним из миллионов людей, взвешивающих то, что он и Джилл должны делать», — указала бывшая первая леди.

«Посмотрим. Причина, по которой я не говорю об этом, в том, что я знаю, каково быть по другую сторону. Думаю, это личное решение [Байдена]», — сказала Обама. Она добавила, что Байден «делает все, что в его силах, в сложных обстоятельствах», чтобы достойно выполнять свои обязанности. Впрочем, Мишель повременила с ответом на вопрос о поддержке президента.

Впервые на должность президента Джо Байден баллотировался в 1988 году. В 2008 году Байден снова попытался избраться президентом, но тогда победу одержал Барак Обама. В 2020 году Байден предпринял третью попытку стать главой Белого дома, после чего официально стал 46 президентом США.

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Виктория Кондратьева
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