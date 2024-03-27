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14:51, 27 марта 2024Ценности

Стилисты назвали необходимую обувь на весну

Стилист Фостер назвала резиновые сапоги необходимой обувью на весну

Фото: Unsplash

Стилисты Холли Чейес и Анджела Фостер назвали необходимую обувь на весну. Соответствующий материал появился на сайте издания Best Life.

По их мнению, в гардеробе должны присутствовать резиновые сапоги, кроссовки в стиле 2000-х годов и остроносые туфли с открытой пяткой. Кроме того, они посоветовали обратить внимание на босоножки, оформленные плоской подошвой. «Об этой трендовой обуви можно сказать так много хорошего. Они сочетают комфорт и универсальность», — пояснила Фостер.

Кроме того, эксперты предложили присмотреться к босоножкам на платформе, балеткам и лоферам. При этом особенно актуальными являются модели, украшенные текстурными элементами. «Различные виды плетений делают даже самую классическую обувь свежей и стильной. Однако апрельские ливни могут оказаться для них тяжелым испытанием», — предупредила Фостер.

В заключение собеседницы издания упомянули кроссовки, выполненные в яркой цветовой гамме. Так, самыми модными станут варианты красных и зеленых тонов, а также с эффектом металлик.

Ранее модные редакторы Vogue назвали плащ из одного материала неожиданным трендом весны 2024 года. По словам экспертов, в текущем сезоне актуальным стал данный предмет гардероба из джинсовой ткани. Его представили в своих коллекциях такие бренды, как Chloe, Nour Hammour, Reformation и Weekend Max Mara.

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      Мария Винар
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