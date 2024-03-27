Стоимость восстановления «Крокус Сити Холла» оценили

Эксперт Люлин: восстановление «Крокуса» обойдется в 4-7 млрд без оборудования

Восстановление подмосковного «Крокус Сити Холла» после теракта будет стоить примерно четыре-семь миллиардов рублей, не считая оборудования. Примерную необходимую для этого сумму назвал вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин в разговоре с РИА Новости.

Эксперт отметил, что огнем было уничтожено не только помещение, но и дорогостоящее концертное оборудование. «Исходя из решения семьи Агаларовых [владельцев Crocus Group] восстанавливать объект, можно сказать, что стоимость восстановления именно концертного зала, без оборудования, может обойтись в четыре-семь миллиардов рублей», — заявил он. Люлин добавил, что расчеты являются условными, поскольку результаты экспертизы и степень повреждения металлоконструкций из-за пожара остаются неизвестными — как и то, можно ли их использовать в дальнейшем или дешевле снести здание и возвести новое.

Ранее в марте вице-президент Союза торговых центров Марат Манасян рассказал, что сумма нанесенного «Крокус Сити Холлу» ущерба, исходя из цены квадратного метра в 250-300 тысяч рублей, может достигать 9,5-11,4 миллиарда рублей.

