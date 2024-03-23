Названа сумма ущерба «Крокус Сити Холлу» из-за теракта

Сумма ущерба «Крокусу» из-за теракта может превысить 11 миллиардов рублей

Сумма ущерба «Крокус Сити Холлу» из-за теракта может достичь 11,4 миллиарда рублей. Приблизительную сумму назвало РИА Новости со ссылкой на вице-президента Союза торговых центров Марата Манасяна.

По предварительным подсчетам, нанесенный «Крокусу» во время террористической атаки ущерб составляет 250-300 тысяч рублей за квадратный метр, сообщил Манасян. Площадь концертного зала — 38 тысяч квадратных метров. Таким образом, ущерб может достичь суммы в 9,5-11,4 миллиарда рублей.

Манасян подчеркнул, что «Крокус» был прекрасно оборудован и являлся одной из лучших концертных площадок в столице. «Восстановление потребуется в том числе и пострадавшей технике, концертному оборудованию», — сказал он, отметив, что многое оборудование придется ввозить в Россию по параллельному импорту.

По прогнозам эксперта, восстановление займет не менее десяти месяцев. Однако к нему приступят, если не обнаружат повреждения конструкции и основных несущих элементов.

Ранее стало известно, что предприниматели Москвы окажут поддержку пострадавшим в «Крокус Сити Холле». Они направят доходы за выходные в помощь пострадавшим в Красногорске.