Светлаков рассказал об обстановке в «Крокусе» во время теракта

Сергей Светлаков заявил, что во время теракта в «Крокусе» не было сильной паники

Российский телеведущий и актер Сергей Светлаков, оказавшийся в «Крокус Сити Холле» во время теракта, высказался об обстановке в зале в тот вечер. В интервью блогерше Надежде Стрелец, доступном на YouTube, он заявил, что среди людей не было сильной паники.

Светлаков сообщил, что люди, оказавшиеся с ним в зале, были напуганы происходящим, но при этом сохраняли спокойствие. «Неоправданной истерики не было. Кто-то шепотом молился возле нас, кто-то крестился и так далее. (...) Но какие-то версии того, что делать, были», — вспомнил юморист.

Ранее Светлаков рассказал, как спасался из «Крокуса». Он сообщил, что из зала ему и другим посетителям помогла выбраться сотрудница площадки.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел в пятницу, 22 марта. Четверо вооруженных людей вошли в концертный зал перед выступлением группы «Пикник» и открыли огонь по присутствовавшим. После этого они подожгли здание и попытались скрыться на автомобиле, но были задержаны в Брянской области.