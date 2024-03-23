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23:11, 23 марта 2024Россия

Светлаков рассказал подробности своего спасения в «Крокусе»

Актер Светлаков: баррикадировали входы в коридор стульями

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский актер и телеведущий Сергей Светлаков рассказал о пережитом опыте во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Его слова опубликовала телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

По его словам, террористы вошли в зал со стороны амфитеатра, над которым располагаются ложи. В одной из них находился и Светлаков. Многие, услышав выстрелы, побежали к сцене, а актер и его спутники выбежали в узкий коридор. В результате в коридоре образовалась группа из 20-30 человек.

После того как все зрители из лож вышли, менеджер закрыла выходы, поскольку была опасность, что оттуда зайдут террористы. Затем Светлаков и еще несколько человек решили баррикадировать входы в коридор при помощи стульев и диванов. «Тут был, наверное, самый страшный момент — звуки стрельбы затихли и через паузу дверь в коридор, напротив которой были мы с другом и моей племянницей Машей, начали взламывать», — сказал он. Однако это оказались другие зрители, которые также искали выход.

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После этого «повалил сильный вонючий дым», с момента начала теракта прошло около 15-20 минут. Как сообщил Светлаков, менеджер предложила открыть несколько дверей и по лестнице выбежать группой через фойе. «Все согласились и в тишине начали двигаться, женщины сняли каблуки, паники сильной не было», — привел подробности актер. Спустившись, зрители попали в задымленное фойе. Там еще один работник «Крокуса» показал им знаками, что не стоит бежать через центр.

Оказавшись на улице, Светлаков и его спутники без одежды бежали еще несколько километров до того места, где стояла машина жены актера, которая опоздала на концерт. «Я сегодня нашел имя той девушки, которая не растерялась и реально всем помогла — София Мейер. Спасибо ей! Она герой. Соболезнование всем пострадавшим. Это был ад», — добавил Светлаков.

Стрельба в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта 2024 года. Мужчины в камуфляже открыли огонь из автоматов перед концертом группы «Пикник». После этого в здании начался пожар, огнем было объято почти 13 тысяч квадратных метров.

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      Марина Совина
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