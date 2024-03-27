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19:05, 27 марта 2024Культура

Светлану Светличную экстренно госпитализировали в Москве

Актрису Светличную экстренно госпитализировали в Москве из-за проблем с сердцем

Фото: Elena Sikorskaya / Globallookpress.com

Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную экстренно госпитализировали в Москве из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, актриса внезапно почувствовала себя плохо дома и вызвала врачей. Светличную доставили в реанимацию. Предварительно, у артистки выявлен острый коронарный синдром с нарушением кровотока.

В октябре 2023 года медики обнаружили у звезды фильма «Бриллиантовая рука» небольшие рубцовые изменения в легких. Артистка находилась под наблюдением врачей в центре борьбы с туберкулезом в Москве. Там ее вылечили от пневмонии за десять дней.

Известно, что Светличная заболела пневмонией, находясь на лечении в Психиатрическом стационаре имени Гиляровского, куда была госпитализирована ранее.

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      Мария Рюрикова
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