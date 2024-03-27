Актрису Светличную экстренно госпитализировали в Москве из-за проблем с сердцем

Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную экстренно госпитализировали в Москве из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, актриса внезапно почувствовала себя плохо дома и вызвала врачей. Светличную доставили в реанимацию. Предварительно, у артистки выявлен острый коронарный синдром с нарушением кровотока.

В октябре 2023 года медики обнаружили у звезды фильма «Бриллиантовая рука» небольшие рубцовые изменения в легких. Артистка находилась под наблюдением врачей в центре борьбы с туберкулезом в Москве. Там ее вылечили от пневмонии за десять дней.

Известно, что Светличная заболела пневмонией, находясь на лечении в Психиатрическом стационаре имени Гиляровского, куда была госпитализирована ранее.