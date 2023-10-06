Звезда «Бриллиантовой руки» Светличная заболела пневмонией

У 83-летней актрисы Светланы Светличной диагностировали пневмонию

У 83-летней советской и российской актрисы Светланы Светличной диагностировали пневмонию. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Известно, что артистка заболела, находясь на лечении в Психиатрическом стационаре имени Гиляровского, куда была госпитализирована ранее. По доступным данным, Светличная пожаловалась на боли в груди, после чего ей сделали рентгеновский снимок и обнаружили признаки правосторонней нижнедолевой пневмонии.

Отмечается, что пока болезнь находится не в критичной стадии, а легкие звезды «Бриллиантовой руки» не деформированы, поэтому состояние Светличной оценивается как стабильное. Она проходит курс лечения.

Ранее друзья Светличной заявили о насильном удерживании актрисы в психиатрической клинике. Они сообщили, что не верят в то, что Светличная подписала согласие о запрете свиданий с «любимыми друзьями».