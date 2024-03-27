Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:42, 27 марта 2024Интернет и СМИ

Телеведущего едва не задушила змея в прямом эфире

Ведущего ток-шоу The Project МакМануса едва не задушила змея в прямом эфире

Кадр: The Independent

Змея едва не задушила ведущего ток-шоу The Project на австралийском канале Channel 10 Рава МакМануса в прямом эфире. Видео доступно в аккаунте телеканала в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

МакМанус появился в студии The Project со змеей на шее. Внезапно пресмыкающееся начало душить ведущего, и он пожаловался, что змея заблокировала его движения. «Серьезно, я не могу двигаться», — сказал он.

Через некоторое время МакМанусу удалось вырваться из хватки змеи.

«Очень некомфортно смотреть на это», «Я никогда не видел, чтобы лицо Рава было таким красным, это было немного тревожно», — прокомментировали видео зрители телеканала.

Ранее радиоведущий программы Sydney Afternoons на ABC Radio Sydney Джеймс Валентайн рассказал о борьбе с раком пищевода. По словам журналиста, он прошел пятинедельный курс химио- и лучевой терапии. Теперь ему предстоит операция по удалению пищевода.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Захарова заявила, что Запад поменял реакцию на теракт в «Крокус Сити Холле». Что изменилось?

      СМИ раскрыли имена участвующих в СВО на стороне России британцев

      Число жертв теракта в «Крокус Сити Холле» выросло

      Дачникам дали советы по обработке сада весной

      Бывшего депутата Штейн заочно осудили за фейки о Российской армии

      Следствие просит арестовать замруководителя ФТС России Елену Ягодкину

      Путин поручил наладить производство игровых консолей в России

      Назаров отреагировал на признание Пугачевой иноагентом

      Егор Крид собрал на стриме семь миллионов рублей на благотворительность

      Украина сообщила о помощи от Банка развития Совета Европы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше