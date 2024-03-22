Известный ведущий рассказал о борьбе с раком

Радиоведущий ABC Валентайн рассказал, что болен раком пищевода

Радиоведущий программы Sydney Afternoons на ABC Radio Sydney Джеймс Валентайн рассказал о борьбе с раком пищевода. Подробности о болезни и лечении он раскрыл в прямом эфире.

Валентайн обратился к врачам в декабре 2023 года после того, как ему стало плохо на вечеринке. Специалисты провели ему гастроскопию и обнаружили злокачественную опухоль между желудком и пищеводом.

По словам известного ведущего, он прошел пятинедельный курс химио- и лучевой терапии. Теперь ему предстоит операция по удалению пищевода. «Знаю, вы, возможно привыкли, что ко многим вещам я отношусь с иронией. Но здесь мне не до шуток», — обратился он к слушателям.

Валентайн работал ведущим на канале ABC 1987 года по 1990 год. На радио ABC Radio Sydney радиоведущий проработал более 20 лет.

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