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18:24, 27 марта 2024Силовые структуры

Трое россиян избили соседа на глазах у жены и ребенка

Mash: в Уфе трое мужчин полтора часа избивали соседа на глазах у жены и ребенка

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Уфе трое мужчин полтора часа избивали соседа на глазах у жены и ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, конфликт произошел в лифте дома. Нападавшие посчитали, что сосед грубо с ними говорил. На выходе они стали избивать мужчину. Когда пострадавший пытался укрыться в подъезде, его возвращали на улицу и снова били. Тот оборонялся скалкой.

Ранее стало известно, что в Кургане сотрудник шиномонтажной станции избил клиента инструментами.

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      Екатерина Кашурникова
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