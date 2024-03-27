Трое россиян избили соседа на глазах у жены и ребенка

Mash: в Уфе трое мужчин полтора часа избивали соседа на глазах у жены и ребенка

В Уфе трое мужчин полтора часа избивали соседа на глазах у жены и ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, конфликт произошел в лифте дома. Нападавшие посчитали, что сосед грубо с ними говорил. На выходе они стали избивать мужчину. Когда пострадавший пытался укрыться в подъезде, его возвращали на улицу и снова били. Тот оборонялся скалкой.

Ранее стало известно, что в Кургане сотрудник шиномонтажной станции избил клиента инструментами.