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08:23, 27 марта 2024Мир

Украина потребовала от ЕС еще пять миллиардов евро из доходов от активов России

Politico: Украина требует от ЕС передачи еще 5 миллиардов от активов России

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Киев требует, чтобы Европейский союз (ЕС) передал Украине еще пять миллиардов евро из доходов, полученных от замороженных российских активов. Об этом сообщает Politico.

Как отмечает издание, Euroclear, организации, владеющей подавляющим большинством активов России в Европе, было разрешено сохранить прибыль, полученную от их инвестирования в 2022 и 2023 годах, а не передавать их Киеву.

По словам представителя прокиевской лоббистской группы Елены Галушки, прибыль в размере пять миллиардов евро за эти два года «равняется одному году программы МВФ, так что это большие деньги».

Тем не менее Еврокомиссия предложила использовать 90 процентов доходов от замороженных российских активов, полученными после 15 февраля 2024 года. Соответственно, прибыль, полученная до этого момента, останется у Euroclear, брюссельского депозитария ценных бумаг.

По мнению Еврокомиссии, пять миллиардов евро, удержанные Euroclear, являются буфером, позволяющим оплатить текущие и потенциальные судебные иски в России и других странах. «Прибыль за 2022–2023 годы, связанная с российскими иммобилизованными активами, отделена от прибыли, полученной в рамках "обычного бизнеса". Мы не распределяем эту прибыль среди акционеров и сохраняем ее до тех пор, пока не будут предоставлены дальнейшие указания», — уточнила Euroclear.

Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг призвал Европу быть осторожной в вопросе использования замороженных российских активов. Он подчеркнул, что речь идет о праве собственности, поэтому перераспределение доходов должно быть тщательно продумано.

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      Виктория Кондратьева
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