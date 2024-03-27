Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
06:32, 27 марта 2024Экономика

В ФРГ украинцы потребовали «отменить» шоколад Milka из-за его продажи в России

Украинские беженцы в ФРГ призвали запретить продажу шоколада марки Milka

Организация украинских беженцев Vitsche в Германии потребовала от немецких супермаркетов убрать с полок шоколад Milka, производимый американской компанией Mondelez. Об этом рассказало издание Berliner Zeitung (BZ).

Их возмутило, что компания не прекратила продажу сладостей в России после начала спецоперации на Украине. Они обратились к сетям супермаркетов Rewe и Edeka, призвав их убрать из ассортимента товары бренда Milka. «Такие компании, как Mondelez, косвенно финансируют российскую агрессию», — говорится в заявлении организации.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Остается законной целью. Генерал ФСБ предрек главе ГУР Украины Буданову незавидную судьбу

      В ФРГ украинцы потребовали «отменить» шоколад Milka из-за его продажи в России

      Зафиксировано замедление Гольфстрима

      Названы сферы труда с наибольшим количеством повышений сотрудников

      «Чайхону» подозреваемого в причастности к теракту в «Крокусе» закрыли

      В Херсонской области сбили дрон-камикадзе с новым натовским боеприпасом

      Захарова раскритиковала позицию США по теракту в «Крокусе»

      Губернатор вспомнил военное прошлое и пригрозил уничтожить энергосистему Украины

      Побывавший на передовой немецкий аналитик рассказал о главной проблеме ВСУ

      Под контроль государства вернулись 15 российских оборонных заводов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше