В ФРГ украинцы потребовали «отменить» шоколад Milka из-за его продажи в России

Украинские беженцы в ФРГ призвали запретить продажу шоколада марки Milka

Организация украинских беженцев Vitsche в Германии потребовала от немецких супермаркетов убрать с полок шоколад Milka, производимый американской компанией Mondelez. Об этом рассказало издание Berliner Zeitung (BZ).

Их возмутило, что компания не прекратила продажу сладостей в России после начала спецоперации на Украине. Они обратились к сетям супермаркетов Rewe и Edeka, призвав их убрать из ассортимента товары бренда Milka. «Такие компании, как Mondelez, косвенно финансируют российскую агрессию», — говорится в заявлении организации.