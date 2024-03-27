В Израиле заявили о ликвидации замкомандующего военным крылом ХАМАС

Times of Israel: ЦАХАЛ сообщил о ликвидации замкомандующего военным крылом ХАМАС

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил о ликвидации замкомандующего военным крылом радикального палестинского движения ХАМАС Марвана Исса. Об этом пишет издание The Times of Israel.

«Марван Исса, заместитель командующего военным крылом ХАМАС, был убит в результате израильского авиаудара, нанесенного в центральной части сектора Газа в начале этого месяца», — отмечается в статье. Помимо этого, официальный представитель ЦАХАЛ заявил о ликвидации старшего командира движения Гази Абу Тамаа при ударе 10 марта.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер сообщил, что Израилю грозит международная изоляция в случае проведения операции в городе Рафах. Он добавил, что принятая Советом Безопасности (СБ) ООН резолюция с призывом к ЦАХАЛ приостановить военную операцию в период священного месяца мусульман Рамадан не накладывает обязательств на Израиль и ХАМАС.