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09:53, 27 марта 2024Бывший СССР

В Латвии решили направить Украине средства от продажи Дома Москвы

LSM: средства от продажи Дома Москвы в Риге направят Украине

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Правительство Латвии решило направить средства от продажи культурного центра Дом Москвы в Риге в пользу Украины. Об этом сообщает портал LSM.lv.

«Средства, полученные на аукционе (вычтя из них административные издержки), планируется передать на поддержку Украины, поэтому в Сейм подадут специальные поправки к закону "О поддержке жителей Украины"», — говорится в публикации.

Согласно отчету кабинета министров, найти покупателя для объекта быстро не удастся, в 2024 году Дом Москвы вряд ли будет реализован на торгах.

Ранее национализацию культурного центра прокомментировали в МИД России. По словам представителя дипломатического ведомства Марии Захаровой, Москва расценивает изъятие объекта как рейдерство.

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      Глеб Палехов
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