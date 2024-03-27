В Латвии решили направить Украине средства от продажи Дома Москвы

LSM: средства от продажи Дома Москвы в Риге направят Украине

Правительство Латвии решило направить средства от продажи культурного центра Дом Москвы в Риге в пользу Украины. Об этом сообщает портал LSM.lv.

«Средства, полученные на аукционе (вычтя из них административные издержки), планируется передать на поддержку Украины, поэтому в Сейм подадут специальные поправки к закону "О поддержке жителей Украины"», — говорится в публикации.

Согласно отчету кабинета министров, найти покупателя для объекта быстро не удастся, в 2024 году Дом Москвы вряд ли будет реализован на торгах.

Ранее национализацию культурного центра прокомментировали в МИД России. По словам представителя дипломатического ведомства Марии Захаровой, Москва расценивает изъятие объекта как рейдерство.