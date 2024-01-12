В МИД назвали рейдерством изъятие культурного центра в Латвии

Захарова назвала рейдерством изъятие Дома Москвы в Латвии и пообещала ответ

Москва расценивает изъятие культурного центра Сеймом Латвии как рейдерство и воровство в государственном масштабе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, передает ТАСС.

«Мы уже квалифицировали данные действия как рейдерство, кражу, воровство в государственном масштабе», — прокомментировала Захарова решение латвийского парламента. Она добавила, что изъятие «Дома Москвы» властями Латвии нарушает нормы международного права, гарантирующие неприкосновенность собственности других стран.

Представитель МИД подчеркнула, что ответные действия России будут жесткими и крайне болезненными для Латвии. Она добавила, что вся ответственность ложится исключительно на латвийские власти.

11 января Сейм Латвии в окончательном чтении принял законопроект о передаче культурного центра «Дом Москвы» в Риге в собственность государства. Как заявили авторы инициативы, в культурном центре осуществлялась деятельность, угрожающая безопасности страны.