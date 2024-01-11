В Латвии приняли окончательное решение о конфискации Дома Москвы в Риге

LSM: Cейм Латвии в окончательном чтении одобрил конфискацию Дома Москвы в Риге

Сейм Латвии в окончательном чтении принял законопроект о передаче культурного центра Дом Москвы в Риге в собственность государства. Об этом сообщает LSM.

«Поскольку в Доме Москвы долгое время осуществляется враждебная и вредоносная деятельность, а концентрация опасных политических идей угрожает безопасности государства и его демократическому строю, Латвия обязана принять меры в отношении Дома Москвы», — заявили авторы законопроекта.

Решение о конфискации здания было принято в срочном порядке на основании закона «О действиях с недвижимостью, необходимых для предотвращения угроз национальной безопасности».

Согласно межгосударственным договоренностям, право собственности на культурный центр принадлежит департаменту городского имущества города Москвы. Теперь это право передадут правительству балтийской республики.

Оппозиционный депутат Айнар Шлесерс, выступивший против решения, указывал, что ежегодные траты в 500 тысяч евро на содержания помещения дорого обойдутся латвийскому бюджету, а в самом центре уже давно не проводится никаких мероприятий.

В декабре 2023 года официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Кремль ответит на захват Дома Москвы в Риге. По мнению Захаровой, действия латвийских властей нельзя оценить иначе, как акт государственного бандитизма.