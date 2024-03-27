В ЛНР сообщили об огневом контроле над окраиной Часова Яра

Марочко: ВС России взяли под огневой контроль окраины Часова Яра

Подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВС России взяли под огневой контроль восточную окраину населенного пункта Часов Яр. Слова военного передает РИА Новости.

«В ходе освободительных действий наших войск в районе населенного пункта Часов Яр подразделениями ВС РФ были заняты более выгодные рубежи и позиции, которые позволили взять под огневой контроль восточную окраину населенного пункта», — заявил Марочко.

Украинские позиции и действия военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), по заявлению военного, находятся в прямой видимости. Подобный факт затрудняет снабжение и обеспечение передовых позиций ВСУ.

Ранее Андрей Марочко сообщал, что подразделения ВСУ в Часовом Яре понесли значительные потери в результате ударов ВС России. По его словам, на фоне нехватки военной техники и вооружения наблюдаются панические настроения в рядах украинских войск.