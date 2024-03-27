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14:52, 27 марта 2024Мир

В ООН нашли веские основания для обвинения Израиля в геноциде

Эксперт ООН Альбанез: есть веские основания для обвинения Израиля в геноциде

Фото: Amir Cohen / Reuters

Есть веские основания для обвинения Израиля в совершении геноцида в отношении палестинцев, заявила эксперт Организации объединенных наций (ООН) Франческа Альбанез. Ее слова приводит РИА Новости.

«Есть веские основания полагать, что Израиль совершает преступление геноцида против палестинцев. Три факта заставляют задуматься об этом: массовые убийства, заявления израильских официальных лиц и бесчеловечные условия жизни, навязанные палестинцам», — сказала она.

При этом Альбанез отметила, что пока рано говорить о том, являются ли соучастниками геноцида те государства, которые поставляют Израилю оружие.

Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк допустил, что Израиль мог совершить военные преступления, вводя ограничения на ввоз гуманитарной помощи. Он призвал израильскую сторону обеспечить снабжение населения продовольствием и медицинской помощью, соразмерными его потребностям.

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      Семен Александров
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