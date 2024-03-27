В России обнаружили ранее неизвестный вид животных

Красноярский центр РАН: в Западной Сибири обнаружили уникальный вид сусликов

Российские ученые открыли новый уникальный вид сусликов, обитающих в Западной Сибири. Об этом сообщает Красноярский научный центр Сибирского отделения РАН. Результаты их исследования были опубликованы в научном журнале Molecular Phylogenetics and Evolution.

Специалисты установили, что представители данного вида отличаются от своих сородичей более темной окраской и крупными размерами, а также рядом других физических особенностей. При этом ранее неизвестный вид сусликов является эндемиком (то есть обитающим на очень ограниченной территории) Западной Сибири.

«Новый вид распространен между восточным берегом реки Обь и западными склонами Кузнецкого Алатау. Ученые отмечают, что это один из самых маленьких ареалов среди евразийских сусликов с очень небольшой численностью», — говорится в сообщении. При этом, по словам ученых, с конца XX века зафиксировано резкое снижение численности всей популяции сусликов, некоторые представители этих грызунов занесены в региональные Красные книги и находятся под угрозой исчезновения.

Помимо этого, специалисты провели реконструкцию эволюционной истории палеарктических сусликов и установили, что около шести миллионов лет назад грызуны разделились на четыре основные ветки. Каждая из них обитала в конкретном регионе, преимущественно в областях Азии, однако некоторые представители поселились в Центральной и Восточной Европе. Отмечается, что результаты исследования имеют большое значение для изучения разнообразия сусликов и могут помочь в понимании эволюции и развития грызунов, а также в вопросе сохранения их популяции.

Ранее сообщалось, что ученые в Горном Алтае нашли ископаемые, которые подтверждают существование в регионе моря около 440 миллионов лет назад. Исследователям удалось обнаружить дендроидные граптолиты — морских животных, ранее обитавших на дне доисторических морей.