В России запустили серийное производство автомобилей Citroen

На автозаводе в Калуге запустили серийное производство Citroen C5 Aircross

В Калуге запустили серийное производство автомобилей Citroen C5 Aircross, передает РИА Новости. На фоне запуска конвейера сообщается, что продажи кроссоверов в дилерской сети, насчитывающей более 40 автосалонов, начнутся в середине мая.

Автомобиль с мотором мощностью 175 лошадиных сил и коробкой-автомат обойдется покупателям не менее, чем в 4,3 миллиона рублей, пишет Autonews.ru. Отмечается, что на модель действует официальная гарантия на три года или 100 тысяч километров пробега.

Издание напоминает, что дорестайлинговую версию модели продавали в России с 2019 года и на момент старта продаж кроссовер стоил около двух миллионов рублей. Позднее модель пережила программу обновления, но ее новая версия до отечественного рынка не добралась. Теперь ее производство перезапустили в РФ.

Ранее СМИ писали, что Citroen C5 Aircross начали собирать в Калуге из китайских комплектующих, произведенных компанией Dongfeng Motor Group, которая совместно с владеющей предприятием Stellantis управляет заводом в Китае, производит и продает на местном рынке автомобили нидерландской корпорации.