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17:19, 27 марта 2024Моя страна

В российском городе захотели отремонтировать дом с привидением

В Вологде захотели отремонтировать дом с духом дворянина Пузан-Пузыревского

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Федеральное министерство культуры захотело отремонтировать в российском городе дом с привидением. Об этом сообщает издание «Родина».

Речь идет об особняке дворянина Пузан-Пузыревского, расположенном в Вологде на улице Герцена. Существует легенда, что внутри исторического объекта, построенного в 1838 году, обитает дух бывшего хозяина и выживает всех, кто, по его мнению, не следит за домом.

В настоящий момент в планах ведомство провести ремонтные работы за 99 миллионов рублей и найти подрядчиков.

В ноябре 2023 года сообщалось, что необъяснимое потустороннее явление, которое раньше наблюдали сотрудники Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника в Керчи, исчезло, вероятно, «испугавшись» ремонта. Уточнялось, что призрак обитал в хранилище каменных древностей — среди могильных плит, образцов старинной письменности.

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      Мария Винар
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