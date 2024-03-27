В российском регионе поездка на машине закончилась для женщины расчленением

Суд в Башкортостане дал мужчине 9 лет лишения свободы за расчленение знакомой

В Башкортостане суд приговорил мужчину к девяти годам лишения свободы за расчленение знакомой, которая почти три недели считалась пропавшей без вести. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

38-летний местный житель признан виновным по статье 105 УК РФ («Убийство»). Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Помимо этого, суд обязал фигуранта выплатить матери погибшей два миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

Как установил суд, преступление произошло ночью 5 ноября 2023 года. Тогда потерпевшая встретилась с фигурантом и поехала к нему домой. По дороге между ними произошел конфликт, закончившийся удушением женщины в машине. Желая скрыть следы совершенного преступления, осужденный расчленил попутчицу, вывез в лесной массив у села Стерлибашево и закопал.

10 ноября 2023 года мать пострадавшей обратилась к правоохранителям с заявлением об исчезновении 25-летней дочери. Она рассказала, что в последний раз девушка выходила на связь 5 ноября. После начала расследования полицейские выяснили детали преступления и установили подозреваемого. Оперативники провели у него обыск, в ходе которого мужчина дал показания. Он рассказал о совершенной им расправе и показал место захоронения девушки.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области суд приговорил местного жителя к девяти годам и шести месяцам лишения свободы за расчленение мужчины.