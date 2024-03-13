В российском регионе застолье закончилось для мужчины расчленением

Суд в Братске дал местному жителю 9 лет лишения свободы за расчленение знакомого

Братский городской суд приговорил местного жителя к девяти годам и шести месяцам лишения свободы за расчленение мужчины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Иркутской области.

39-летний подсудимый признан виновным по статье 105 УК РФ («Убийство»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок полтора года.

По данным следствия, инцидент произошел в квартире осужденного в 2023 году. Тогда он в ходе застолья расправился с 47-летним знакомым. Злоумышленник ударил пострадавшего ножом в грудь. От полученного ранения мужчина не выжил. После этого фигурант решил спрятать следы преступления и расчленил потерпевшего, после чего в мусорных пакетах отвез его на такси на участок автодороги Старой Падунской трассы. Затем он вернулся в квартиру и убрал все следы преступления.

В конце апреля и августе 2023 года фрагменты тела были обнаружены. Правоохранители установили личность, совершившую преступление. Злоумышленник был помещен под стражу.

Ранее сообщалось, что в Астрахани задержан житель области, которого подозревают в расправе над 46-летней женщиной и в ее дальнейшем расчленении.

